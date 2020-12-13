В Марий Эл из-за коронавируса скончался местный житель

В республике на 13 декабря, воскресенье, было зарегистрировано 8244 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Только за воскресенье было выявлено 53 новых случая. Всего с момента начала пандемии выздоровело 7322 случая полного выздоровления, и за воскресенье их было 12.

К сожалению, зарегистрирован один смертельный случай.

В тоже время в регионе разрешены занятия спортом на улице и пешие прогулки. Продолжается масочный режим в общественных местах, в транспорте. Нет ограничений при работе магазинов и предприятий сферы услуг. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха.