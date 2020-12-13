В Татарстане во время пожара в дачном доме пострадал мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в дачном доме СНТ "Нокса-2" в Советском районе столицы республики произошел в воскресенье, 13 декабря в 16.19. Горел дом №54, пожарных вызвал хозяин.

К приезду пожарных горел мансардный этаж частного бревенчатого двухэтажного жилого дома.

Общая площадь возгорания 60 квадратных метров, с ней удалось быстро справиться.

Во время тушения дома потребовалась "скорая медицинская помощь" хозяину дома. Он госпитализирован в БСМП с диагнозом "подозрение на отравление продуктами горения", сообщили в МЧС Татарстана.