В Татарстане в лобовой аварии скончался водитель "КИА Рио"

Страшная авария произошла 13 декабря, в воскресенье, в 16.30 на 4 километре автодороги Каменка-Атня в Высокогорском районе республики. На трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки - "КИА Рио" и "Тойота Ленд Крузер".

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции Высокогорского района республики, которые выясняют степень вины каждого из водителей.

На месте аварии от полученных смертельных травм погиб 47-летний водитель "КИА Рио". Его супругу и девятилетнюю дочь с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу, сообщают в МВД Татарстана.