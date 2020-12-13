В Чувашии от коронавирусной инфекции скончались 7 человек

С начала пандемии во всем мире в республике Чувашии было зарегистрировано 14177 заболевших коронавирусной инфекцией. Только за воскресенье 13 декабря было обнаружено 131 случая заболевания COVID-19. Скончались семь человек.

Вместе с тем с начала пандемии выздоровело 12722 человека, только за последние сутки из больниц республики выписано 90 человек.

Вместе с тем в регионе открыты с ограничениями кафе и рестораны, парки и скверы. Но для жителей республики старше 65-ти лет и имеющими хронический заболевания введен режим самоизоляции.