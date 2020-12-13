В Казани из-за пожара на балконе эвакуированы 10 человек

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
Пожар на балконе четвертого этажа многоквартирного дома на улице Химиков в Авиастроительном районе столицы Татарстана начался 13 декабря в 13.49.
По предварительным данным, из-за непотушенной сигареты загорелся балкон. Едкий дым стал причиной эвакуации 10 человек с верхних этажей жилого дома. Часть из них успела покинуть опасное помещение еще до приезда пожарных, часть жильцов была спасена сотрудниками МЧС Татарстана.
Вывел в безопасное место мужчину-хозяина дома.
- Общая площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет.
Точная причина пожара устанавливается.