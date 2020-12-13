В Ульяновской области заболели коронавирусной инфекцией 293 человека

В воскресенье, 13 декабря, в Ульяновской области зарегистрировано 293 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент было выявлено с момента пандемии в области 31118 случаев заболеваний COVID-19, выздоровело 28076 человек. Только за 13 декабря зарегистрировано 385 случаев выздоровления.

К счастью, за воскресенье не было летальных исходов.

Всего с момента начала пандемии в Ульяновской области скончались 405 человек.

Сейчас в области введены меры по режиму самоизоляции для тех, кто вернулся из другого региона РФ и проживающих с ними жителей. В целом в области не рекомендуют выезжать в другие регионы.