В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения COVID-19

Всего в Татарстане заболели 90 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье, 13 декабря, стало известно о том, что в республике зарегистрировано 0 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом сотрудники медучреждений выяснили, что три человека заболели, выезжая в другие регионы.

18 человек были госпитализированы, остальные 72 лечатся дома.

Среди заболевших двое несовершеннолетних, 11 человек находятся в возрасте от 18 до 30 человек, 34 человека в возрасте от 30 до 50 лет. Среди заболевших 16 человек в возрасте от 50 до 60 лет, пенсионеров от 60 до 70 лет - 17 человек. Шестеро в возрасте от 70 до 80 лет, четверо - от 80 до 90 лет.

Большинство из заболевших - 48 человек, жители Казани, семеро - из Набережных Челнов и четверо - из Нижнекамского района. По трое заболевших - жители Актанышского, Бугульминского и Камско-Устьинского районов республики. По два человека из Буинского, Высокогоского, Лаишевского, Сабинского и Тукаевского районов, в остальных районах - Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Черемшанском районах заболели по одному жителю.

Таким образом всего с момента начала пандемии в республике зарегистрировано 11 502 случая COVID-19. За тот же период выздоровело 10 076 человек.