В Чувашии после аварии погиб водитель "Мерседеса" и 6-летняя пассажирка "Мицубиси"

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла на федеральной трассе М7 "Волга" - "Москва-Уфа" вблизи Чебоксар возле деревни Хыркасы Чебоксарского района республики. По предварительным данным, 67-летний водитель иномарки "Мерседес" превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его автомобиль врезался в "Мицубиси", в салоне которого перевозились шестилетняя девочка и ее четырехлетний брат. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве, но его сестренка находилась в бустере. Малышка получила смертельные травмы и скончалась на месте столкновения, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии.

Помощь врачей понадобилась 63-летней супруге водителя "Мерседеса", родителям мальчика и самому ребенку из "Мицубиси".