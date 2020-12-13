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В Татарстане на трассе перевернулся грузовик с макаронами

По предварительным данным, никто не пострадал
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана

Фото: Лика ИСАЕВА

Дорожно-транспортное происшествие произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, превысил безопасную скорость и вылетел в кювет большегруз, перевозивший макаронные изделия из Свердловской области.

Авария произошла на федеральной трассе М7 "Волга" - "Москва-Уфа". На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МВД Татарстана. Вероятно, водитель в темное время суток начал уставать, отвлекся на минуту и вылетел в кювет. Там автомобиль перевернулся, но водитель не пострадал, он выбрался из грузовика самостоятельно.

Для поднятия многотонного грузовика придется вызывать манипулятор.

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