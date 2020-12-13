В Татарстане иномарка сбила женщину-пешехода

Медики не смогли помочь пострадавшей Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд на 64-летнюю женщину произошел 12 декабря, в субботу, в 16.15 на 16-м километре автодороги "Верхнее Алькеево - Верхнее Колчурино" Алькеевского района республики. По предварительным данным, 27-летний водитель иномарки "Хэндё" двигался по дороге и не выбрал безопасную скорость. В результате этого он не успел затормозить, когда у него на пути появился силуэт прохожей. Женщина была одета в темные одежды без световозвращающих элементов, обеспечивающих видимость водителями транспортных средств в темное время суток.

- От полученных травм пострадавшая скончалась на месте наезда, - сообщили в МВД Татарстана.