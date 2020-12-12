23-градусный мороз обещают синоптики татарстанцам 13 декабря

Татарстанцам советуют одеваться теплее. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Морозная погода сохранится в Татарстане еще несколько дней. Вот и в воскресенье, 13 декабря, жителям республики предстоит серьезно утеплиться перед выходом на улицу. По данным синоптиков, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 12 до 17 градусов мороза. При прояснениях - до 23 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее, но не выше 8 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.