Три игрока "Ак Барса" вызваны в сборную России для участия в молодежном чемпионате мира

Артемий Князев. Фото: ХК "Ак Барс".

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на предстоящий молодежный чемпионат мира. В итоговую заявку вошли три представителя "Ак Барса" - голкипер Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и форвард Илья Сафонов.

Ахтямов в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ, проведя за "Ак Барс" 3 матча, в которых пропустил 5 шайб. Сафонов провел в сильнейшей лиге Европы 22 матча, отметившись 1 передачей. Князев за "Ак Барс" в нынешнем сезоне еще не играл. На его счету 1 гол в 2 матчах МХЛ за "Ирбис" и гол и 2 передачи в 5 играх за "Барс" в ВХЛ.