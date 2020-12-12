Число татарстанцев, вылечившихся от коронавируса, превысило 10 тысяч

За сутки коронавирус выявили у 89 татарстанцев, 16 из них госпитализировали. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19, из них 2 – завозные, 87 – контактные. 16 человек госпитализировано, 73 получают лечение на дому. Чаще всего коронавирус выявляют в Казани - 64 человека. 8 заболевших - в Набережных Челнах.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 10 007 человек, в том числе 85 за минувшие сутки.