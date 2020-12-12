Частный цирк в Татарстане наказали за гулявшего по городу верблюда

Верблюд гулял без присмотра. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Альметьевскую прокуратуру заинтересовало видео, где по улицам города разгуливает верблюд. Причем, за ним никто не смотрел. В результате было решено провести проверку.

Как выяснилось, верблюд принадлежал частному зоопарку, расположенному на территории рынка в Альметьевске.

В ходе проверки нарушения в части содержания животных не выявлены. Вместе с тем, у предприятия отсутствовали ветеринарные документы на корма. Кроме того, выгул верблюда в не отведенном для этого месте является нарушением муниципальных правил благоустройства.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора дела об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.