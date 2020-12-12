В Ульяновской области водитель спровоцировал аварию и отказался проходить медосвидетельствование

Водитель отечественной легковушки обращался за помощью к медикам. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Минувшим вечером в Новоспасском районе Ульяновской области произошла авария. На 124 километре автодороги «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Старая Кулатка» в 19:50 часов, по предварительной информации, 65-летний водитель «ВАЗ-219410» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Нисан X-TREIL», за рулем которого находился 53-летний водитель.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Он обращался за помощью к врачам, а вот медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он проходить отказался.