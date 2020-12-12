С начала года более 2 тысяч жителей Чебоксар перевели мошенникам почти 150 миллионов рублей

Жители Чебоксар продолжают попадаться на уловки аферистов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В администрации Чебоксар состоялось рабочее совещание по вопросу совершенствования организации адресной профилактической работы по бесконтактному мошенничеству. Руководство УМВД России по городу Чебоксары и администрации столицы Чувашии обеспокоено доверчивостью граждан, которые продолжают становиться жертвами дистанционных аферистов. За 11 месяцев текущего года на уловки злоумышленников попали более 2 200 жителей города, которые лишились свыше 148 миллионов рублей.

Заместитель начальника УМВД России по городу Чебоксары Оксана Таратина выразила уверенность в том, что в борьбе с интернет-мошенничеством необходим комплексный подход – привлечение общественности, представителей власти, работников социальных учреждений, дружинников, волонтеров и СМИ.

Именно поэтому, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков поручил усилить профилактическую работу, оценить меры, предлагаемые УМВД России по городу Чебоксары и содействовать их реализации.