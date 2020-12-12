Телефон выбросил, а деньги потратил: Татарстанец ограбил пьяного собутыльника

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Зеленодольскому району установили 37-летнего жителя Казани, который подозревается в краже сотового телефона и банковских карт. В настоящий момент мужчина отбывает наказание в исправительной колонии за совершение грабежа.

Подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал, что отдыхая в одном из кафе Зеленодольска, познакомился с двумя мужчинами. Воспользовавшись состоянием сильного алкогольного опьянения одного из новых знакомых, он достал из кармана куртки потерпевшего сотовый телефон и кошелек с банковскими картами. Позже сотовый телефон он выбросил, а денежные средства в размере 24500 рублей с банковских карт потратил на личные нужды.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемого, - сообщили в пресс-службе МВД РТ.