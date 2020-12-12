25-летний казанец ограбил микрокредитную организацию

Подозреваемого задержали.

4 декабря в отдел полиции с заявлением о совершенном преступлении обратилась сотрудница одной микрокредитной организации Казани. Она сообщила, что примерно в 18:00 в офис учреждения зашел незнакомый мужчина и, угрожая предметом похожим на нож, похитил бумажный конверт с выручкой. Общая сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели следственные и оперативно-розыскные мероприятия и установили личность предполагаемого преступника. В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний житель Казани. Молодой человек свою вину признал и дал чистосердечное признание. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.