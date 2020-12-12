"Ак Барс" разгромил минское "Динамо", забросив 7 шайб

Фото: ХК "Ак Барс".

После ярких побед над "Автомобилистом" и "Металлургом" "Ак Барсу" предстояло сразиться с минским "Динамо". Белорусы в нынешнем сезоне переквалифицировались из аутсайдеров в середняков и уже успели пощипать перья многим фаворитам.

Впрочем, казанцы терять очки в матче с "Динамо" не намеревались и оперативно открыли счет. Вернувшийся после травмы Артем Галимов забил уже на 6 минуте. Не успели белорусы опомниться, как Данис Зарипов забросил вторую шайбу.

"Ак Барс" продолжил следовать своему игровому плану и во втором периоде. На 26-й минуте Михаил Глухов сумел протолкнуть шайбу Артему Лукоянову, который при игре в меньшинстве забил третий гол в ворота Доминика Фурха.

Гостям удалось отыграться на 36 минуте. Но за 42 секунды до сирены Кирилл Петров вернул казанцам перевес в три шайбы.

В третьем отрезке матча казанцы играли по счёту, внимательно действовали у своих ворот, но и про атаку не забывали. В одной из них Юдин мощным щелчком издали отправил шайбу в сетку. А через несколько минут Стефан Да Коста оформил и шестой гол – при выходе "2 в 1" бросил точно в девятку. В концовке третьего периода минчанин Иван Лодня реализовал удаление Тимура Билялова, поразив верхний угол ворот после передачи от лицевого борта – 6:2. А ровно за минуту до финальной сирены Найджел Доус установил окончательный счёт, поразив ближнюю "девятку" ворот. 7:2 - убедительная победа "Ак Барса".