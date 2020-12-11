В честь дня принятия конституции РФ казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

ФОто: мэрия Казани.

Завтра вечером, 12 декабря, в день принятия Конституции Российской Федерации, казанская телебашня окрасится в праздничные огни.

Традиционно 12 декабря в стране отмечается государственный праздник – День Конституции, которая была принята в 1993 году. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли 58,2 миллиона россиян. Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона. Большинством голосов Конституция была принята, а спустя две недели опубликована и официально вступила в силу.

- К этому памятному дню во всех городах страны проходят патриотические мероприятия, торжественные митинги, тематические конкурсы на знание конституционного права, церемонии вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым россиянам, достигшим 14-ти лет, - сообщает Минцифры РТ.