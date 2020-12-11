Старейшую каменную мечеть Татарстана открыли после реконструкции

Фото: пресс-служба президента РТ.

11 декабря в селе Нижняя Береске Атнинского района состоялось открытие старейшей каменной мечети Татарстана после реконструкции.

- Сегодня большое событие для всего татарского народа. Это первая кирпичная мечеть за пределами Казани. Общими усилиями она была полностью восстановлена. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом благородном деле. Религия объединяет нас, позволяет сохранить национальные традиции и обычаи, - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Соборная мечеть была построена ещё в 1769 году на средства крупного купца и известного благотворителя Ибрагима Бурнаева. При мечети функционировало медресе. В годы советской власти мечеть была конфискована. С 1930 года после демонтажа минарета в здании располагался сельский клуб. В 2012 году объект передали местной религиозной организации.

- Восстановление этой мечети было нашим общим большим долгом. Огромная благодарность руководству республики за поддержку и большое содействие в реализации этой работы, - сказал в свою очередь учредитель благотворительного фонда реставрации «Мечеть, 1769 г.» Ильгиз Хайруллин.

Соборная мечеть является памятником культовой архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Реставрация мечети началась в 2015 году, осенью 2020-го на её купол установили полумесяц.