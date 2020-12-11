Татарстанские полицейские изъяли 30 бутылок коньяка и 182 литра пива

Изъятое пиво отправили в Госалкогольинспекцию. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В рамках операции «Алкоголь» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Казани провели проверочную закупку, в ходе которой 26-летний житель Казани реализовал алкогольную продукцию, не имея соответствующей лицензии.

Оперативники изъяли у подозреваемого 30 бутылок коньяка объемом по 0,5 литра, которые были направлены на экспертизу.

Еще один факт нарушения реализации этилового спирта и спиртосодержащей продукции был также обнаружен в Казани. Так, индивидуальный предприниматель реализовывал пиво в магазине, в котором не было специально оборудованного помещения для хранения и реализации спиртосодержащих напитков.

Более 182 литров пива изъятой продукции и материал проверки направлены в Госалкогольинспекцию Республики Татарстан