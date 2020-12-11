Первая ледовая переправа открылась в Татарстане

Фото: МЧС РТ.

Техническое освидетельствование «ледовой дороги» от Зеленодольска до Нижних Вязовых сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ провели сегодня и дали добро на её функционирование. Теперь автомобилисты будут добираться из одного населенного пункта в другой быстрее. Путь сократится на 75 километров. Переправа работает в круглосуточном режиме.

В ходе освидетельствования инспекторы ГИМС проверили толщину льда, разрешительную документацию согласования со всеми органами исполнительной власти, наличие спасательных средств, средств связи. Толщина льда сейчас здесь от 25 до 35 сантиметров, что допускает движение транспорта с допустимой массой до 3,5 тонн.

При этом автомобилисты, конечно, должны соблюдать правила проезда по ледовой дороге - скорость не выше 15 км в час, при движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 метров. По правилам, нужно также высадить пассажиров, отстегнуть ремни безопасности и держать приоткрытой двери автомобиля. Все эти правила позволят обеспечить безопасность при пользовании ледовыми переправами.

Главный госинспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов отметил, что выезд автомобилистов на лед разрешён только на санкционированных ледовых переправах. На других участках водоёмов это категорически запрещено. Кроме того, такой бесконтрольный проезд по льду карается крупным штрафом, имеется риск жизни и здоровью водителя и пассажиров транспортного средства.

Кроме того, планируются к открытию ещё 3 ледовые переправы:

- Мамадышский район, через реку Каму, по маршруту село Соколка - село Новый Закамский.

- Верхнеуслонский район, через реку Волгу, по маршруту поселок Аракчино (город Казань) - село Верхний Услон.

- Елабужский район, через реку Кама, по маршруту село Покровское - поселок Красный Ключ.