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Жительница Чебоксар надеялась снять дом на Новый год, но нарвалась на аферистов

После того, как женщина перевела деньги, мошенники перестали выходить на связь
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Девушка лишилась 10 тысяч рублей.

Девушка лишилась 10 тысяч рублей.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Близится Новый год. Самое время определяться, где предстоит встретить праздник. ВОт и 35-летняя жительница Чебоксар мониторила интернет в поиске подходящего домика для аренды на Новый год.

Горожанка нашла объявление в Интернете, связалась с арендодателем с помощью мессенджера, а затем перешла по ссылке для проведения оплаты. После снятия 10 тысяч рублей со счета потерпевшей, злоумышленники перестали выходить на связь.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - прокомментировали инцидент в МВД Чувашии.