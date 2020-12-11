Жительница Чебоксар надеялась снять дом на Новый год, но нарвалась на аферистов

Девушка лишилась 10 тысяч рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Близится Новый год. Самое время определяться, где предстоит встретить праздник. ВОт и 35-летняя жительница Чебоксар мониторила интернет в поиске подходящего домика для аренды на Новый год.

Горожанка нашла объявление в Интернете, связалась с арендодателем с помощью мессенджера, а затем перешла по ссылке для проведения оплаты. После снятия 10 тысяч рублей со счета потерпевшей, злоумышленники перестали выходить на связь.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - прокомментировали инцидент в МВД Чувашии.