"Радует, что все работы были выполнены быстро": Мост через Ноксу в Казани открыли для движения в тестовом режиме

Фото: мэрия Казани.

В Казани на границе Приволжского и Советского районов завершилось строительство нового железобетонного моста через реку Ноксу. Проезд по мосту открыт в тестовом режиме.

Жилые массивы Привольный и Вишневка с городом соединяет единственная дорога – она проходит по дамбе с водопропускными трубами через реку Ноксу. С годами дамба обветшала и находилась в аварийном состоянии, ее водопропускные трубы были практически разрушены. В период половодья в зоне риска подтопления находились около 500 домов жилых массивов Салмачи и Вишневка.

Строительство железобетонного моста через Ноксу длиной 35 метров началось весной этого года. На всем протяжении моста построены сети наружного освещения, тротуары для пешеходов. Также выполнено переустройство газопровода и водопровода.

По дорожной части работы выполнены на 80%. Для завершения работ в полном объеме предстоит демонтировать участок существующей автомобильной дороги с трубами для пропуска реки Ноксы, уложить верхний слой покрытия на подходах к мосту, завершить работы по участку тротуара перед мостом справа, устроить съезд на улицу Жемчужная и закончить рекультивацию участка. Сейчас на склонах уже высажены 140 деревьев.

- Половодье – это лишь один вопрос. Здесь был неудобный зигзаг, а ведь в Привольном, Салмачах, Вишневке около 20 тыс. домов. Мы смогли выпрямить путь, расширить дорожное полотно, все это обеспечивает жителям транспортную доступность. И, конечно, радует, что все работы были выполнены быстро, всего за полгода, – рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.