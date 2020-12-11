"Тема правильного хранения - на отдельном контроле": Ульяновская область получила первые 500 доз вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проконтролировал готовность к принятию вакцины и осмотрел условия её хранения.

- В Ульяновскую область поступило 500 комплектов вакцин от коронавируса. Важно соблюдать холодовую цепочку и четко контролировать маршрутизацию. Для перевозки нужны специальные рефрижераторы и медицинские сумки-холодильники. Вакцина хранится при температуре около -20 градусов. Тема правильного хранения - на отдельном контроле. Мы должны создать максимальное количество центров и пунктов, которые позволят человеку в любом для него удобном месте получить вакцину. Мы начинаем проводить вакцинацию в медицинских учреждениях. Обговорили, что выделим финансирование на приобретение дополнительного оборудования для хранения вакцины. Следующий транш препарата ожидаем в январе. Кроме того, осмотрел место под будущий центр амбулаторной помощи с КТ-аппаратом. Планируем, что он откроется в марте 2021 года,– отметил глава региона.

Поступающая в регион вакцина доставляется на склад государственного учреждения «Ульяновская государственная аптека». Откуда распределяется в Центры вакцинации, которые обеспечивают хранение и выдачу иммунобиологических препаратов госучреждениям.

- В лечебных учреждениях уже составлен список граждан, которым будет проведена вакцинация против коронавирусной инфекции по добровольному согласию. Отмечу, что в эти списки вошли, в первую очередь, медики и учителя. График работы прививочных кабинетов уже составлен. Вакцинация проводится в два этапа, с временным промежутком 20 дней. В декабре будут развернуты 12 центров вакцинации, это Городская поликлиника №1, ЦГКБ, ЦК МСЧ, Поликлиника №4, Новоспасская, Барышская, Чердаклинская, Карсунская, Новомалыклинская районные больницы и три центра в Димитровграде. В 2021 году планируется проведение уже массовой вакцинации населения, к этому времени мы внедрим электронную запись на процедуру. То есть желающие будут самостоятельно записываться на вакцинацию и предварительно осматриваться врачом на отсутствие противопоказаний к введению препарата. Для массовой вакцинации мы планируем в дальнейшем разворачивать дополнительные центры и пункты, всего у нас будет 61 точка, в том числе фельдшерско-акушерсткие пункты, – прокомментировала и.о. Министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

Напомним, прививка от коронавирусной инфекции проводится совершеннолетним здоровым гражданам после осмотра врачом.