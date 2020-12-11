В составе первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V" в Татарстан прибудет тысяча доз

Всего в республику доставят 3,7 тысяч доз вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», которая прибудет в Татарстан, составит тысячу доз. Общее количество вакцины составит 3,7 тысяч доз. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Было отмечено, что первая партия вакцины рассчитана на медицинских работников. Далее начнут прививать людей из групп риска — преподавателей и социальных работников.

Пока Минздрав Татарстана ожидает прибытия препаратов. Начало вакцинации запланировано на понедельник. Ранее в ведомстве сообщалось, что первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в 29 медучреждений Татарстана.