"Сердце разрывается от боли": Бывший игрок "Нефтехимика" Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет

Фото: ХК "Нефтехимик".

Трагическая новость для всего российского хоккея пришла 11 декабря. В возрасте 38 лет скончался известный хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов. О его смерти сообщила супруга другого хоккеиста Кирилла Кольцова Светлана.

- Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артёма Чернова. Сердце разрывается от боли, но всё, что мы сейчас можем сделать, — это помолиться. Все, у кого есть желание помочь семье материально, — пишите мне, — написала Кольцова в Инстаграме.

Позже она назвала и предполагаемую причину. Оказывается, что у бывшего хоккеиста были проблемы с сердцем.

- Он умер ночью. У Артёма было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», всё было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артём играл вместе, откликнулись на эту беду. Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь, таких людей немного, - цитирует Кольцову "Спорт-Экспресс".

Чернов начинал карьеру в новокузнецком "Металлурге", затем играл за московское "Динамо", с которым в 2012 году взял Кубок Гагарина, нижегородское "Торпедо", "Автомобилист" из Екатеринбурга, подмосковный "Витязь" и уфимский "Салават Юлаев". В 2016 году Чернов перешел в "Нефтехимик", но провел за команду только 5 матчей, не отметившись результативными действиями.