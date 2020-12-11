Татарстанец с помощью эвакуатора украл машину и продал ее

Злоумышленник несколько дней следил за машиной и как представилась возможность украл ее.

29-летний житель села Осиново заявил в полицию об угоне его иномарки стоимостью 450 тысяч рублей. По его словам, он припарковал машину на улице, а когда вернулся, то не обнаружил автомобиль.

Установлено, что злоумышленник несколько дней следил за автомобилем. В один из дней мужчина приехал на эвакуаторе, погрузил автомобиль и скрылся.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 33-летний житель села Осиново.

- Осознавая тяжесть совершенного им противоправного деяния и неотвратимость наказания, задержанный написал явку с повинной. На допросе мужчина пояснил, что после совершения преступления, он направился в Казань где в последующем продал иномарку, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

В настоящее время полицейские пытаются установить местонахождение автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело.