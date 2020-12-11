22-летняя девушка четыре месяца незаконно получала пособие по безработице

Кроме того, девушке еще и пришлось заплатить штраф. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

22-летнюю жительницу села Черемшан признали виновной в мошенничестве. В апреле 2020 года подсудимая была официально признана безработной, ей стали выплачивать социальное пособие. В то же время женщина трудоустроилась в коммерческую организацию, скрыв этот факт от службы занятости.

Таким образом, в течение 4-х месяцев женщина незаконно получала пособие по безработице. Ущерб бюджету составил свыше 10 тысяч рублей.

- Свою вину подсудимая полностью признала и вернула незаконно полученные средства. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе татарстанской прокуратуры.