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"Рад, что переболел в России": Казанские врачи вылечили от коронавируса инженера из Италии

По мнению пациента, на его родине медики вряд ли оказали бы ему столько внимания
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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9 декабря иностранца выписали.

9 декабря иностранца выписали.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

48-летнего инженера из Италии, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вылечили в Республиканской Клинической больнице Татарстана.

Итальянец поступил в РКБ спустя неделю после приезда в столицу Татарстана, куда его пригласили на временную работу. В процессе лечения мужчину переводили в реанимацию — его легкие были поражены на пятьдесят процентов. Иностранца выписали 9 декабря после полного выздоровления.

- Спасибо большое врачам! Я рад, что переболел в России. Я не уверен, что в Италии меня бы спасли и лечили, как здесь, — признался мужчина.