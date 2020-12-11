Требовали деньги за возможность торговать у рынка: В Казани задержали лидера группы вымогателей

Фото: МВД Татарстана.

В Казани задержали 62-летнего мужчину. Предположительно он был организатором группы, занимавшейся вымогательством. Ранее в отношении него и других участников группы, которые были арестованы месяцем назад, было возбуждено уголовное дело за «Вымогательство, совершенное группой лиц».

В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, под угрозой применения насилия и повреждения имущества, незаконно требовали у семи потерпевших передачи денежных средств за возможность осуществления торговли вблизи рынка на улице Адоратского в Казани.

Потерпевшие, опасаясь за свои жизнь и здоровье, вынужденно согласились с незаконными требованиями и передали злоумышленникам денежные средства. Общая сумма преступного дохода вымогателей составила около 580 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.