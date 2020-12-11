1,5 тысячи тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки

Фото: мэрия Казани.

Сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега выйдут 364 дорожных рабочих и 211 единиц специальной техники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины, 55 тракторных щеток, 38 самосвалов, 26 фронтальных погрузчиков, 20 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Актайская, Баумана, Бутлерова, Вахитова, Р.Гареева, Годовикова, Давыдова, Жиганова, Липатова, Литвинова, Миля, Островского, Петербургская, Портовая, Татарстан, Баки Урманче, Фучика, Чапаева, Яруллина, а также Горьковского шоссе, Мамадышского тракта, проспектов Камалеева и Победы,

За прошедшие сутки с улиц города вывезли 1465 тонн снега, в уборке города было задействовано 396 дорожных рабочих и 383 единицы спецтехники, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

На дорогах города за сутки использовано 135 тонн противогололедных материалов, в том числе 8 тонн реагента и 127 тонн песко-соляной смеси. С начала сезона дорожные службы использовали более 8,6 тысяч тонн противогололедной смеси.