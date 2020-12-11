В детсады Татарстана брали поваров без обследования на стафилококк

В ходе проверки выявили ряд серьезных нарушений.

Прокуратура Аксубаевского района проверила, как организовано питание в детских садах. В итоге выявили ряд грубых нарушений. Так, установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требований в некоторых детских садах не обеспечено хранение суточных проб от каждой партии приготовленных блюд в течение не менее 48 часов. Повара в одном образовательном учреждении приняты на работу без гигиенического обучения, а один из них еще и без обследования на стафилококк.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборам для измерения температуры и влажности воздуха, допускается использование тарелок с отбитыми краями и сколами, отсутствует горячая вода.

Согласно журналам бракеража продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовой продукции фактический рацион питания не соответствовал примерному утвержденному меню.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес руководителей детских садов представления. Акты реагирования находятся на рассмотрении.