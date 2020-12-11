Житель Чувашии пошел на кражу ради четырех новогодних подарков

Злоумышленника задержали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Утром 9 декабря в отдел МВД России по Чебоксарскому району поступило сообщение о краже из торгового павильона по улице Первомайская в поселке Кугеси. В ночное время злоумышленник проник в магазин, сломав пластиковое окно, и похитил 4 коробки с новогодними подарками, а также кассовый ящик с деньгами в сумме 5 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возвращении похищенного потерпевшим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.