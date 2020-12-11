На 17 градусов ниже климатической нормы: Аномальные холода в Татарстане продлятся до 14 декабря

В республике объявили штормовое предупреждение. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Аномальные холода, которые властвуют на территории Татарстана чуть ли не весь декабрь, отступать не намерены. Более того, из-а лютых морозов в республике даже объявили штормовое предупреждение.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, с 3 по 10 декабря 2020 г. наблюдается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы, с минимальными температурами до 25 градусов ниже нуля, а в отдельных районах до 28 градусов мороза

Аномально-холодная погода в республике сохранится по 14 декабря 2020 года, уточнили в пресс-службе МЧС РТ.