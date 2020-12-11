Житель Ульяновской области угнал у собутыльника машину и разбил ее

Задержанный хотел отвезти домой свою сожительницу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию поступило сообщение от жителя села Коровинка о хищении принадлежащего ему автомобиля «Ваз-2114». Транспортное средство потерпевший припарковал на земельном участке возле своего дома.

Вечером 5 декабря мужчина пригласил к себе домой знакомого, чтобы вместе распить спиртные напитки. Через некоторое время потерпевший уснул. Проснувшись, хозяин дома обнаружил, что автомобиль пропал.

Подозреваемым в краже оказался приятель потерпевшего, 45-летний мужчина, который ранее уже был судим. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин дома уснул, забрал ключи и поехал в соседнее село, чтобы отвезти сожительницу. В селе Солдатская Ташла подозреваемый не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе МВД региона.