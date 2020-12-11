Девять из девяти: "Зенит" в Лиге Чемпионов пока не победим

Фото: ВК "Зенит-Казань".

После технической победы над польским "Ястшембски" и яркой виктории над "Берлином" на первом этапе групповой стадии Лиги Чемпионов казанскому "Зениту" оставалось только сразиться со словенской "Любляной".

Стартовая партия показала все намерения "Зенита" добыть и третью победу. Словенцы не могли сдержать атак казанцев и не сумели навязать борьбу. 25:16 - по итогам первого игрового отрезка.

А вот во втором сете словенцы воспряли духом. С самого начала им удалось уйти в отрыв 8:3. Сколько казанцы не пытались, но догнать соперника им так и не удалось - 19:25.

В третьей партии казанцы несколько раз отрывались в счете, но каждый раз давали словенцам возможность сравнять счет. В первую очередь - из-за собственных ошибок. Как-то выпадали из игры Беднож и Нгапет, но в нужный момент они собрались. Именно Беднож эйсом принес "Зениту" победу в партии - 25:23.

12 ошибок "Зенита" на подаче помогали "Любляне" на равных сражаться с соперником в четвертом сете. Более того, после подачи в аут Александра Волкова словенская команда заработала сет-бол. Однако в концовке сказался более высокий класс казанцев, которые смогли вырвать победу в партии 28:26, а вместе с ней и в матче - 3:1.