В Казани разыскивают злоумышленника, который обстреливал детей металлическими шариками из рогатки

12-летнюю девочку госпитализировали после попадания шарика в голову. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Инцидент произошел еще летом. По версии следствия, вечером 16 июля 2020 года во дворе дома 44 по улице Минской в Казани неустановленное лицо произвело, предположительно из рогатки, выстрелы металлическими шариками в группу детей, находившихся на территории детской игровой площадки. В результате различные травмы получили четверо детей в возрасте от 11 до 13 лет.

Кроме того, 20 июля неустановленное лицо произвело выстрелы металлическими шариками в затылок 12-летней девочке, сидевшей на лавке во дворе того же дома. После этого ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

- Гражданам, располагающим какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, а также о лице, совершившим преступление необходимо позвонить оп телефону 8-903-313-14-51, - обратились к жителям Казани сотрудники следственного комитета Татарстана.