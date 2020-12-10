Девушка из ревности обвинила сожителя в воровстве

Фото: мэрия Казани.

В полицию по Новошешмискому району с заявлением о краже 15 тысяч рублей обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что денежные средства похитил ее сожитель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что деньги никто не крал. Осознавая тяжесть совершенного ей противоправного деяния и неотвратимость наказания, написала явку с повинной. Полицейским женщина пояснила, что заявила на сожителя из чувства ревности.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. В настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.