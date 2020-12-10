11 декабря в Казани без осадков и до 22 градусов мороза

Температура воздуха днем не превысит 8 градусов мороза. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ближайшие сутки на территории Татарстана и его столицы сохранится морозная погода с переменной облачностью, без осадков. Ожидается восточный, юго-восточный слабый ветер.

Предстоящей ночью температура в Казани составит 15-17 градусов мороза, при прояснениях до 22 градусов со знаком "минус". Днем будет несколько теплее – 8-10 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану в ночь на 11 декабря минимальная температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов ниже нуля, при прояснениях до 22-27 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до минус 8-13 градусов со знаком "минус". На дорогах сохраняется гололедица.