Art de Vivre, или жизнь как искусство

Фото: личная страница Полины Гагариной в Инстаграме.

Канун нового года — прекрасное время, чтобы пролистнуть страницы альбома своей памяти и подготовиться к встрече со множеством других счастливых моментов, которые ждут нас впереди.

За окном декабрь, улицы расцветают разноцветными огнями, хрустит снежок, веет ароматами горячего шоколада и свежей выпечки. Почему бы и нам не наполнить бокалы любимым напитком, не укрыться мягким пледом и не сделать паузу в стремительном потоке времени, наслаждаясь тем, что во Франции называют Art de Vivre - искусство жить с удовольствием и находить ощущение гармонии и счастья сегодня, здесь и сейчас.

Уютный вечер в теплой компании и под хорошую музыку — отличный способ настроиться на волшебство. 11 декабря ровно в 20.00 в аккаунте Полины Гагариной @gagara1987 в Instagram вас ждет специальный концерт, который пройдет при поддержке Lenor La Passionnee из коллекции Haute Couture. Полина исполнит самые любимые публикой композиции, которые обычно звучат со сцены перед полными стадионами и залами.

За последние месяцы мы научились более осознанно проводить свое время, видеть радости в мелочах и наслаждаться мгновениями, проведенными с близкими, наедине с собой или за любимым занятием. Lenor HauteCouture может наполнить такие мгновения особенным удовольствием, он дарит мягкость и нежный аромат, помогая чувствовать себя уютно в любой обстановке и любом наряде.

Самые активные участники трансляции будут награждены специальными призами от Lenor!