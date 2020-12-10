В ВТБ Онлайн появилась возможность заказа пластиковой Мультикарты

С 8 декабря клиенты ВТБ могут заказать онлайн дебетовую Мультикарту на физическом носителе. Достаточно выбрать нужные параметры продукта в обновленном ВТБ Онлайн, а затем получить готовую карту в отделении банка.

Ранее в ВТБ Онлайн было доступно оформление только цифровой карты. Теперь клиенты при необходимости могут заказать и пластиковую карту. Доступен любой тип физического носителя – обычный пластик или экокарта, которая изготовлена из экологичной замены пластика.

Оформление пластиковой банковской карты доступно в последней версии нового мобильного приложения ВТБ Онлайн, а также в обновленном интернет-банке. Процесс занимает меньше минуты и проходит полностью дистанционно.

Выбрав основные параметры, клиент указывает отделение ВТБ, в котором ему удобно будет получить карту после уведомления от банка о ее готовности, либо ближайшее отделение для получения неименной карты в день оформления заявки. Также при оформлении пластиковой карты можно сразу открыть цифровую карту, которую можно моментально добавить в платежное приложение Pay на смартфоне и совершать покупки в интернете или в торговых точках. Функционал заказа пластиковой карты пока доступен на платежных системах Visa и Mastercard, позднее также можно будет заказать карты платежной системы МИР.

«Сегодня мы видим ежемесячный рост числа открываемых цифровых карт, однако пока не все готовы отказаться от привычных физических носителей. Теперь мы предлагаем клиентам самостоятельно выбрать онлайн тот тип Мультикарты, который удобен именно им - цифровую, пластиковую или экокарту. Возможность заказа дебетовой карты на физическом носителе в обновленном ВТБ Онлайн позволяет исключить дополнительные визиты в отделение банка клиентам, которые предпочитают классический платежный инструмент: карта оформляется онлайн буквально за пару кликов», - комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Сейчас услуга заказа пластиковой дебетовой карты онлайн доступна в интернет-банке ВТБ, также с сегодняшнего дня ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS, обновившие приложение ВТБ Онлайн до последней версии. Пользователи гаджетов, работающих на Android, получат доступ к новому функционалу с 11 декабря.

Ранее ВТБ представил своим клиентам полностью новый мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. Также в обновленном ВТБ Онлайн доступен заказ цифровых дебетовых и кредитных карт.