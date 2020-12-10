Казанские врачи вылечили пациентку благодаря антиковидной плазме

Фото: министерство здравоохранения РТ.

Жительница Казани заболела 27 ноября. Все началось с подъема температуры. Два дня она держалась на отметке 37,2 градуса. Обратилась в поликлинику, там назначили лечение, принимала таблетки. Но легче не стало.

- На третий день температура поднялась до 38,4 градуса, я стала задыхаться. "Скорую" ждать не стали, на своей машине приехали в РКБ, там меня осмотрели и разместили в палате, а на следующее утро перевели в 18-ю горбольницу, — поделилась пациентка.

Медицинские работники тут же приступили к лечению. Несмотря на принимаемые меры, женщине становилось хуже. Упал гемоглобин. За несколько дней степень поражения легких увеличилась с 15 до 65%.

- Врачи не бросили меня, постоянно контролировали мое состояние. Два дня я провела в палате, потом в реанимацию перевели, — вспоминает женщина.

Стабилизировав состояние пациентки, ее снова перевели в палату. Для лечения была применена антиковидная плазма. 10 декабря ее выписали из больницы.