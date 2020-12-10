Девушка оформила кредит и перевела все деньги мошенникам

Девушка потеряла 144 тысячи рублей.

8 декабря в отдел полиции «Гвардейский» обратилась 33-летняя жительница Казани. Она сообщила, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее 144 тысячи рублей.

Заявительница пояснила, что в этот день ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что с банковской карты потерпевшей неизвестные пытались перевести деньги некому Борису. Звонившая также сказала, что возможно эти операции совершил один из сотрудников банка, и что она сообщит об этом в правоохранительные органы.

Далее незнакомка узнала у заявительницы, что у нее имеется еще карты других банков. Она также рассказала, что якобы кто-то пытается оформить на имя потерпевшей кредит на 100 тысяч рублей, и чтобы предотвратить это необходимо продиктовать номер карты роботу. Женщина озвучила номер своей банковской карты.

Примерно через час заявительнице позвонил мужчина. Он представился сотрудником МВД. Мужчина сказал, чтобы не допустить несанкционированного списания денег необходимо сотрудничать с ним и с сотрудником банка.

После этого позвонил другой мужчина. Он сообщил, что женщине нужно оформить кредит чтобы отменить «мошеннический кредит». Заявительница согласилась на это. Мужчина диктовал по телефону, что необходимо делать, а потерпевшая следовала его указаниям. Так, женщина через онлайн-банк оформила кредит, обналичила в банкомате кредитные средства в сумме 144 тысячи рублей и перевела их на продиктованные счета.

После выполненных операций мужчина сказал женщине, что мошеннические действия со стороны неизвестных прекратились. Также он сообщил, что ей необходимо на следующий день прийти в отдел банка для возврата переведенных денег.

Через некоторое время женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

По данному факту в отделе «Гвардейский» возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.