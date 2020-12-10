В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев COVID-19 в республике достигло 158. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 10 декабря, стало известно еще о трех летальных случаях коронавируса в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 73-х, 72-х и 62-х лет.

Подробности течения болезни у покойных в местном Минздраве не сообщают. Отмечают лишь, что причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы, а вирус идентифицирован.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 подхватили 11 229 местных жителей. На данный момент 9 824 из них выздоровели, 158 - скончались.