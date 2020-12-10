В Ульяновске "Лада" не уступила дорогу иномарке и устроила массовое ДТП с участием трамвая

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской облатси

Утром в среду, 9 декабря, у дома №1 на проспекте Нариманова в Ульяновске произошла массовая авария. Все произошло на нерегулируемом перекресте равнозначных дорог. По предварительным данным, “Лада Гранта” не уступила дорогу “Ниссан Альмера” и врезалась сначала в него, а потом в стоящий трамвай.

В результате ДТП пострадали 36-летняя водитель отечественной легковушки и ее 37-летний пассажир. С места произошедшего они были доставлены в больницу.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. В 20 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщают в пресс-службе УГИБДД региона.