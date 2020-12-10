В Ульяновской области продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев коронавируса

Под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 609 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ульяновская область уже несколько дней бьет собственные рекорды по числу выявляемых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки инфекция там подтвердилась уже у 290 человек. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заразились 30 207 местный жителей. На данный момент 27 016 из них выздоровели, а 395 - скончались. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее сейчас находятся 11 609 человек.

Местный Роспотребнадзор сообщает, что к сегодняшнему дню проведено 4 729 969 тестов на COVID-19, а обследовано - 446 318 человек.