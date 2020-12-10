Комфортные погодные условия ускорили процесс работы: В Ульяновске уже залили 60 ледовых площадок

Фото: мэрия Ульяновска.

В зимнем сезоне на территории города будут работать 90 ледовых площадок на дворовых, пришкольных территориях и в парках. На данный момент ведется активная работа по заливке ледовых арен, а 60 площадок во всех районах Ульяновска уже готовы.

– Заливочная кампания проходит в плановом режиме. К середине декабря все корты будут готовы принять любителей зимних видов спорта, а в городских парках будут организованы не только ледовые поляны, но и лыжные трассы, тюбинговые горки, – прокомментировал и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска Алексей Артюхин.

Как отмечают в профильном ведомстве, в этом году заливка стартовала раньше срока: морозная погода позволила начать работы на кортах с асфальтовым покрытием. Комфортные погодные условия ускорили процесс работы.

При заливке соблюдаются все необходимые условия, лед наращивается постепенно в ежедневном режиме. На протяжении всего зимнего периода заливщики будут поддерживать катки в нормативном состоянии и по необходимости наращивать лед.