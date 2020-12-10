Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

С начала пандемии COVID-19 в регионе подтвердился у 8 086 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 102. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 8 086 местных жителей (53 - накануне). На данный момент большинство из них - 7 205 человек, выздоровело. В инфекционных стационарах республики находятся 1 172 пациента: 1 150 - с пневмонией, 392 - с подтвержденным COVID-19.

Местный Минздрав отмечает, что 189 госпитализированных в тяжелом состоянии, 981 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 человека, а в кислородной поддержке нуждаются 500.